Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete club

De 26ste speelronde in de eredivisie staat voor de deur. Vanavond komt koploper Ajax al in actie tegen Cambuur. Zondag is het de beurt aan onder andere PSV en Feyenoord. Dan staat ook het duel tussen AZ en FC Twente op het programma. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van de clubs.

Cambuur - Ajax (vandaag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur kampt met de nodige afwezigen. Zo is eerste keeper Sonny Stevens een tijd uitgeschakeld terwijl Calvin Mac-Intosch ontbreekt vanwege een schorsing. Doke Schmidt kampt met de naweeën van een coronabesmetting en kan geen hele wedstrijd spelen.

Bijzonderheden Ajax: Brian Brobbey en Noussair Mazraoui trainden apart en waren op de weg terug, stelde Ajax-trainer Erik ten Hag, die ook goede hoop had mandekker Jurriën Timber weer over te kunnen beschikken in Friesland. De verwachting is dat Przemyslaw Tyton (35) tegen Cambuur debuteert in de wedstrijdselectie van Ajax. De doelman is aangetrokken omdat Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter uitgeschakeld zijn. Daardoor kon de koploper op het trainingsveld en bij wedstrijden nog wel een ervaren back-up voor André Onana gebruiken. Het is de bedoeling dat de Poolse oud-doelman van Roda JC en PSV, die in oktober voor het laatst actief was voor het Amerikaanse FC Cincinnati, middels een dispensatieregel nog wordt ingeschreven voor de knock-out-fase van de Champions League, waarin dinsdag de return tegen Benfica in de achtste finale wacht.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur. © AD

Sparta - Go Ahead Eagles (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden Sparta: Tom Beugelsdijk kreeg afgelopen vrijdag tegen Vitesse zijn vijfde gele kaart en zou dus geschorst zijn, maar zijn prent telt niet mee omdat de wedstrijd werd gestaakt. De Haagse verdediger is tegen Go Ahead Eagles dus gewoon van de partij. Younes Namli en Lennart Thy waren vorige week ziek, maar zitten weer bij de wedstrijdselectie.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Hoofdtrainer Kees van Wonderen heeft corona, maar verder kent Go Ahead Eagles vrijwel geen personele zorgen in de aanloop naar de uitwedstrijd bij Sparta. ,,Iedereen is fit en beschikbaar’’, zegt Paul Simonis. De assistent-trainer zal tegen Sparta, de club waar hij een kleine vijftien jaar werkzaam was als jeugd- en assistent-trainer, de taken waarnemen voor Van Wonderen.

Veel mutaties zal Simonis niet doorvoeren ten opzichte van afgelopen week tegen FC Utrecht (1-1). Doelman Andries Noppert is vrijdagochtend vader geworden van zoon Daan, maar is gewoon inzetbaar. Joris Kramer keert terug na een schorsing en zal zijn plek naast Gerrit Nauber weer innemen in het hart van de defensie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

FC Groningen - NEC (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: FC Groningen verloor in de competitie met 3-0 van NEC en werd daarnaast in het bekertoernooi door de Nijmegenaren uitgeschakeld. Bij een zege in eigen huis passeert FC Groningen NEC op de ranglijst en dat is belangrijk in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal. Danny Buijs zit in de Euroborg weer in de dug-out. Hij keert terug van een wedstrijd schorsing.

Bijzonderheden NEC: Wilfried Bony keert terug in de wedstrijdselectie van NEC. De spits is volledig hersteld van de hamstringblessure die hij vorige maand bij zijn debuut opliep in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Hij begint tegen FC Groningen op de bank. NEC kan ook weer beschikken over Ivan Marquez, Elayis Tavsan en Javier Vet. Jordy Bruijn en Mikkel Duelund zijn afwezig.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

RKC Waalwijk - Heerenveen (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Anas Tahiri speelt voor het eerst in Waalwijk tegen RKC. Hij kwam 97 wedstrijden uit voor de geel-blauwen.

Bijzonderheden Heerenveen: Na Willem II treffen de Friezen in Brabant opnieuw een concurrent in de strijd tegen degradatie. Tegen RKC moet coach Ole Tobiasen het wellicht stellen zonder een drietal dat tegen Willem II nog in de basis stond. Desondanks verwacht Tobiasen dat Tibor Halilovic, Ibrahim Dresevic en Amin Sarr gewoon kunnen spelen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk. © AD

Fortuna Sittard - Willem II (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard verloor vorige week met 0-1 van PEC Zwolle door een goal van Oussama Darfalou een kwartier voor tijd. De ploeg van trainer Sjors Ultee speelt zondag de volgende degradatiekraker, thuis tegen nummer vijftien Willem. De onderste vijf clubs staan binnen zes punten van elkaar.



Bijzonderheden Willem II: Willem II begint onthoofd aan de kraker tegen Fortuna Sittard. Na het vertrek van hoofdtrainer Fred Grim (die net als technisch directeur Joris Mathijsen moest vertrekken) staat Denny Landzaat als interim-coach voor de groep. Driess Saddiki is er tegen zijn oude club niet bij, de middenvelder is geschorst.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD

FC Utrecht - PSV (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Corona heeft toegeslagen bij FC Utrecht. Mede daarom mist René Hake in de topper tegen PSV een hoop spelers en lonkt een terugkeer in de basisopstelling voor Tommy St. Jago, die net weer terug is na een forse knieblessure. Henk Veerman raakte vorige week geblesseerd aan zijn knie en hoopt nog een rol te kunnen betekenen in het slot van het seizoen.

Bijzonderheden PSV: PSV-trainer Roger Schmidt vond in het duel met FC Kopenhagen in de tweede helft een opstelling waarmee hij op het oog vooruit kon. Ritsu Doan en Eran Zahavi waren bepalend en kunnen tegen FC Utrecht weleens starten. Verder lijkt er weinig reden om te wisselen, al is een aantal PSV’ers niet in grootse doen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Heracles Almelo - Vitesse (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Heracles Almelo: Goed nieuws en minder goed nieuws voor Heracles: Janis Blaswich, Orestis Kiomourtzoglou en Lucas Schoofs zijn weer hersteld van ziekte en blessures. Maar de ziekenboeg is deze week nog niet leeg: Sven Sonnenberg, Navajo Bakboord en de doelmannen Koen Bucker en Robin Jalving zijn ziek. Trainer Frank Wormuth gaat ervan uit dat een van de twee keepers zondag weer op de bank zit. Marco Rente is nog een vraagteken.

Bijzonderheden Vitesse: Riechedly Bazoer is een vraagteken bij Vitesse. De spelmaker was net weer fit, maar haakte gisterochtend op de training af, met griepachtige klachten. Coach Thomas Letsch hoopt dat de verdediger tegen Heracles inzetbaar is.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

PEC Zwolle - Feyenoord (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC-trainer Dick Schreuder gaat zich niet ingraven tegen Feyenoord. Dat betekent dat hij opnieuw met twee aanvallende backs speelt. Waarbij Schreuder op rechts de voorkeur geeft aan Lazio-huurling Djavan Anderson. Daardoor begint Eliano Reijnders op de bank. Op links staat Mees de Wit, met vier goals gedeeld clubtopscorer.

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot moet keuzes maken. Is Jens Toornstra terug als basisspeler? Blijft Alireza Jahanbakhsh op de bank? Is Bryan Linssen weer basiskracht? Alleen Philippe Sandler is er nog niet bij in Zwolle. Guus Til en Patrik Walemark, die geschorst waren in Belgrado, zijn uiteraard weer beschikbaar.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD

AZ - FC Twente (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden AZ: Het lijkt erop dat AZ ook tegen FC Twente niet kan beschikken over de twee meest ervaren middenvelders uit de selectie. Jordy Clasie moest het Conference Leagueduel tegen Bodø/Glimt al aan zich voorbij laten gaan, terwijl Fredrik Midtsjø vandaag pas voor het eerst meedeed aan de groepstraining.

Bijzonderheden FC Twente: Bij FC Twente heeft Mees Hilgers de training hervat. Het duel tegen AZ komt nog wel te vroeg voor hem.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD