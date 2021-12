Na de Europese week staat de zestiende speelronde in de eredivisie op het programma. Daarin is Ajax - AZ dé kraker, terwijl voor Feyenoord en PSV uitwedstrijden gepland staan. Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete eredivisieclub.

Willem II - SC Cambuur (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: Het is nog zeer de vraag of aanvoerder Pol Llonch fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen tegen SC Cambuur. De Spaanse middenvelder kwakkelt al weken en trainde gisteren wel mee, maar zat tijdens de partijvorm bij de reserves. Als hij niet in de basis staat, lijkt het erop dat jongeling Ringo Meerveld gaat spelen. Het zou zijn basisdebuut betekenen.

Bijzonderheden SC Cambuur: Tegen Willem II kan Cambuur hoogstwaarschijnlijk weer beschikken over Mees Hoedemakers. Hij trainde gisteren voor het eerste weer volledig mee. Hoedemakers is dit seizoen een van de revelaties van Cambuur waar trainer Henk de Jong ontbreekt op de bank. Bij de oefenmeester is een cyste in het hoofd ontdekt. Pascal Bosschaart en Martijn Barto vervangen hem.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Cambuur. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media

FC Utrecht - Go Ahead Eagles (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Maarten Paes, de doelman die vorige week zo blunderde tegen PSV, is niet beschikbaar voor het duel met Go Ahead Eagles. De lezing van trainer René Hake is dat Paes een lichte blessure heeft. Hij wordt vervangen door Eric Oelschlägel, die begin dit jaar de concurrentiestrijd van Paes verloor.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles gaat met een goed gevoel richting FC Utrecht. De selectie sterkt meer en meer aan al is de afwezigheid van Gerrit Nauber een tegenvaller. De Duitse centrale verdediger is ziek. Het goede nieuws is dat aanvoerder Bas Kuipers en de Duitse aanvaller Ogechika Heil hun terugkeer beleven in de wedstrijdselectie.

Volledig scherm Opstelling Go Ahead Eagles © DPG Media Volledig scherm Opstelling FC Utrecht © DPG Media

SC Heerenveen - Sparta (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: De Friezen zijn bezig aan een goede serie. Uit de laatste drie wedstrijden werden zeven punten gepakt. Alleen tegen PSV ‘morste’ SC Heerenveen twee punten. Trainer Johnny Jansen kan verder beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen de langdurig geblesseerden Pawel Bochniewicz en Erwin Mulder zijn niet van de partij.

Bijzonderheden Sparta: Sparta kan morgen tijdens de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen toch niet beschikken over doelman Maduka Okoye. De Nigeriaans international, die onlangs uitviel in het thuisduel met Ajax en de ontmoeting van vorige week tegen AZ aan zich voorbij moest laten gaan, leek speelklaar. Bart Vriends, met een voetblessure uitgevallen in Alkmaar, lijkt wel inzetbaar in het Abe Lenstra.

Volledig scherm Opstelling Sparta © DPG Media Volledig scherm Opstelling SC Heerenveen © DPG Media

PEC Zwolle - Fortuna Sittard (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC neemt bij winst voor het eerst in drie maanden afscheid van de laatste plaats. Een overwinning zou bovendien de eerste zege voor Dick Schreuder zijn als trainer van de Zwollenaren. Saymak, Van Polen, Paal, Redan, Clement en Van Wermeskerken zijn niet beschikbaar.

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Fortuna Sittard kan morgen tegen PEC Zwolle weer een beroep doen op Roel Janssen. De verdediger keert terug van een schorsing en neemt zijn positie centraal in de achterhoede weer in. Ook Martin Angha en Arianit Ferati, die recent met wat pijntjes kampten, kunnen spelen namens de naar punten snakkende Limburgse club.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media Volledig scherm Opstelling PEC Zwolle © DPG Media

FC Twente - RKC Waalwijk (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Wout Brama ontbreekt vanwege een blessure. Een scan heeft uitgewezen dat er niets ernstigs aan de hand is. Achter het meespelen van Manfred Ugalde staat nog een vraagteken.

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Roy Kuijpers lijkt na zijn droomdebuut als invaller in de eredivisie toch weer op de bank te beginnen tegen FC Twente. Ahmed Touba keert in de achterhoede terug na een schorsing. Ook Michiel Kramer zat een schorsing uit, maar afgaande op de vrijdagtraining is de clubtopscorer zijn basisplaats kwijt. Datzelfde geldt voor rechtsback Juriën Gaari. Sinds de 0-2 zege bij Twente op 27 november 2020 heeft RKC geen uitduel meer gewonnen.

Volledig scherm Opstelling RKC Waalwijk © DPG Media Volledig scherm Opstelling FC Twente © DPG Media

FC Groningen - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Het lukt FC Groningen maar niet om over een langere periode stabiel te presteren. Na zeges op Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard viel de ploeg van trainer Danny Buijs tegen in het thuisduel met PEC Zwolle. Goed nieuws kwam er wel uit de ziekenboeg: Michael de Leeuw is weer fit genoeg om minuten te maken. Hij was er afgelopen twee wedstrijden niet bij omdat hij ziek was.

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot hoopt dat verdediger Gernot Trauner en middenvelder Orkun Kokcu op tijd zijn hersteld van lichte blessures. De verdediger en de middenvelder ontbraken tegen Maccabi Haifa en als ze de dag voor de wedstrijd tegen FC Groningen pijnvrij zijn op het trainingsveld staan ze in de basiself.

Volledig scherm Opstelling Feyenoord © DPG Media Volledig scherm Opstelling FC Groningen © DPG Media

Vitesse - Heracles (zondag, 14.30 uur)



Bijzonderheden Vitesse: Thomas Letsch schakelt sneller dan de UEFA. Na een roerige Europese week richt de Duitser de blik op Heracles, met een voltallige selectie. De coach overweegt enkele wisellingen, maar dat is puur vanwege fitheid.

Bijzonderheden Heracles: Heracles kan niet beschikken over Delano Burgzorg, hij heeft een scheurtje in zijn lies en is zeker tot de winterstop uitgeschakeld. Ook Rai Vloet (verdachte dodelijk ongeluk) en Ismail Azzaoui (kruisband) ontbreken. Navajo Bakboord heeft liesklachten en blijft uit voorzorg aan de kant. Reservedoelman Robin Jalving heeft zijn hand gebroken, Melih Ibrahimoglu herstelt van een operatie.

Volledig scherm Opstelling Heracles © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

Ajax - AZ (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: De verwachting is dat Dusan Tadic en Jurriën Timber, die tegen Sporting Lissabon nog uit voorzorg aan de kant werden gehouden, tegen AZ terugkeren in de basisploeg van Ajax. Captain Tadic miste voor het eerst een Europees duel voor Ajax. In de eredivisie kwam hij, sinds hij in 2018 in Amsterdam arriveerde, in alle 108 daaropvolgende competitieduels in actie.

Bijzonderheden AZ: AZ-trainer Pascal Jansen kan nog steeds niet beschikken over Hakon Evjen. De Noor heeft nog niet meegetraind bij het eerste elftal. Ook Thijs Oosting mist de clash met Ajax. Hij maakte donderdag nog de winnende treffer tegen Randers. Na de wedstrijd liep zijn kuit toch weer vol.

Volledig scherm AZ Alkmaar © DPG Media Volledig scherm Opstelling Ajax © DPG Media

NEC - PSV (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC verschijnt flink gehavend aan de aftrap tegen PSV. De Nijmeegse club mist de geblesseerden Edgar Barreto, Jonathan Okita, Pedro Ruiz en Joep van der Sluijs en de geschorste Ivan Márquez. Bovendien is clubtopscorer Ali Akman een twijfelgeval door ziekte. Trainer Rogier Meijer valt daarom waarschijnlijk terug op een systeem met vijf verdedigers. Rodrigo Guth en Calvin Verdonk hebben in dat geval voor het eerst dit seizoen een basisplaats in de eredivisie.

Bijzonderheden PSV: Na de deceptie tegen Real Sociedad moet PSV in de competitie bij zien te blijven om niet nog een doelstelling uit het oog te verliezen. Trainer Roger Schmidt gaf gisteren aan dat PSV behoudens de blessure van Noni Madueke fit uit de strijd met de Spanjaarden is gekomen. Tegen NEC wil hij dat zijn ploeg de Baskische kater verdrijft.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC. © AD

Bekijk hier onze voetbalvideo's: