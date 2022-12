Dit is het hotel en de trainingsaccommodatie van de Oranje Leeuwinnen tijdens het WK 2023

Met videoDe Oranje Leeuwinnen verblijven tijdens het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland in Tauranga, Nieuw-Zeeland. Deze kustplaats met ruim 150 duizend inwoners zal de thuisbasis vormen voor het team van bondscoach Andries Jonker.

De Oranje Leeuwinnen zullen trainen in de Bay Oval in Tauranga en verblijven in het Trinity Wharf-hotel. Dat heeft de FIFA vanmiddag bekendgemaakt. Nederland zal het enige land zijn dat in Tauranga verblijft. De Bay Oval wordt normaliter gebruikt voor cricketwedstrijden.

Nederland speelt twee wedstrijden in het Forsyth Barr Stadium in Dunedin en eentje in het Wellington Regional Stadium in Wellington. Om in Dunedin te komen, moet de selectie van bondscoach Andries Jonker zo'n drie uur vliegen. Wellington ligt op vijf kwartier vliegen van Tauranga.

Het WK vindt plaats van 20 juli tot 20 augustus. De eerste wedstrijd van Nederland is op 23 juli in Dunedin tegen Portugal, Kameroen of Thailand. Die drie landen spelen nog play-offs en de winnaar daarvan komt in de Groep E met de Oranje Leeuwinnen terecht. Vervolgens speelt Oranje op 27 juli tegen de Verenigde Staten (Wellington) en op 1 augustus tegen Vietnam (Dunedin). De nummers één en twee van elke groep plaatsen zich voor de achtste finales.

Bekijk hieronder het hotel waarin de Oranje Leeuwinnen verblijven.