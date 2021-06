Dit is het programma van Oranje richting én tijdens het EK voetbal

Bizot mee naar EK Cillessen mist EK na positieve coronatest: ‘We weten niet hoelang het gaat duren voor hij fit is’

1 juni Jasper Cillessen mist het EK van deze zomer. De keeper van Valencia testte vorige week positief bij een PCR-controle en is daarop in zelfisolatie gegaan. Bondscoach Frank de Boer heeft Cillessen vanochtend laten weten dat hij de 32-jarige doelman uit Groesbeek niet kan opnemen in de definitieve selectielijst, die vandaag bij de UEFA moet worden ingeleverd.