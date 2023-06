Dit is het speelschema van de Keuken Kampioen Divisie: beladen duel in Friesland en verhitte Brabantse derby

Met video Geen luxe resort voor Cody Gakpo: aanvaller Oranje en Liverpool deelt voedsel uit aan kinderen in Togo

Niet iedere voetbalmiljonair zit deze zomer in een luxeresort. Cody Gakpo is vertrokken naar Togo, het land van zijn vader. En niet om op het strand te liggen. Op TikTok is te zien hoe de aanvaller van het Nederlands elftal en Liverpool eten uitdeelt aan kinderen in het straatarme land.