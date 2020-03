Dit is het sterrenelftal van... André Ooijer

Heurelho Gomes

,,Hij was echt goud, zo extreem goed. Voor een verdediger als ik was het super fijn om hem achter me te hebben. Ik kon gewoon risico’s aangaan in duels, want ik wist dat Gomes altijd mijn back-up was. Hij anticipeerde op zijn verdedigers en was een koning in de zestien. Ook Brad Friedel, met wie ik bij Blackburn Rovers speelde, was echt goed.”

Jaap Stam

,,Stam zet ik rechtsachter. Anders kom ik niet uit qua topspelers, haha. Jaap was Jaap, een enorme bikkel. Hij had echt alles wat een verdediger in mijn ogen moest hebben. We hebben samengespeeld bij Oranje en PSV. Daarnaast heb ik hem nog bij Ajax als individuele trainer gehad. Dat waren altijd heerlijke trainingen.”

Alex

,,Met Alex vormde ik bij PSV het centrum toen we in 2005 de halve finale van de Champions League bereikten. Hij was ongelofelijk, echt een tank. Hij krijgt de voorkeur boven John Heitinga, hij was ook echt heel goed.”

Volledig scherm Ooijer viert een zege met Alex en Wilfred Bouma. © REUTERS

Jan Vertonghen

,,In mijn ogen had Jan hoger moeten komen. Ik denk dat hij niet had misstaan bij FC Barcelona. Als hij zich kwaad maakte, kwam je hem echt niet voorbij. Hij was ijzersterk, maar ook nog eens goed aan de bal. Toen we samenspeelden bij Ajax, vond ik hem echt weergaloos.”

Giovanni van Bronckhorst

,,Ook op deze positie vind ik echt heel moeilijk, maar ik kies Van Bronckhorst boven Arthur Numan. Het was heel mooi om mee te maken hoe Gio het WK in 2010 beleefde. Hij was destijds de grote man, iedereen mocht hem. Backs worden vaak onderschat, maar die positie vergt veel kwaliteiten. Je moet zowel aanvallend als verdedigend sterk zijn.”

Volledig scherm Van Bronckhorst op het WK in 2010. © Olaf Kraak

Mark van Bommel

,,Op het middenveld kan ik echt wel een stuk of 28 spelers kiezen, haha. In elk geval krijgt Mark van Bommel een plek, omdat we lange tijd samen bij PSV en Oranje hebben gespeeld. Hij was geweldig. Een box to box-middenvelder die vaak wedstrijden besliste. We hadden een goede klik, het was fijn om met hem te spelen. Bovendien was hij op een goede manier irritant voor tegenstanders.”

Phillip Cocu

,,Het zegt wel iets dat hij jarenlang aanvoerder van PSV en FC Barcelona is geweest. Die man is echt geweldig, zowel op als buiten het veld. Phillip hoort er zeker in. “

Wesley Sneijder

,,Hier gaat de keuze tussen Luc Nilis, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. Dan ga ik toch voor die laatste. Met name de wedstrijd tegen Brazilië op het WK 2010 was echt onvergetelijk, toen hij scoorde met zijn hoofd. Hoe hij met het team bezig was, niet normaal. Ik heb ook nog vaak tégen hem gespeeld. Wesley was enorm compleet.”

Volledig scherm Van der Vaart en Sneijder. © ANP

Robin van Persie

,,Deze keuze hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Robin, topscorer aller tijden van Oranje, kan echt niet ontbreken in dit team. Hij is zeker een van de beste spelers met wie ik ooit heb gespeeld. Niet normaal, wat een kanon.”

Ruud van Nistelrooy

,,Ik kies Ruud boven Patrick Kluivert, ook nu vind ik de keuze echt heel lastig. Ruud was echt een fenomeen, hij was zó goed toen hij bij Manchester United en Real Madrid speelde. We hebben vaak samengespeeld, dat was altijd genieten. Ik had altijd respect voor zijn weg naar de top. Hij heeft zijn carrière via FC Den Bosch rustig opgebouwd.”

Arjen Robben

,,Arjen komt in mijn elftal vanaf de linkerkant. Zijn snelheid... Niet normaal. Het is prachtig om te zien hoe hij wedstrijden beleefde. Bovendien had Arjen het positieve egoïstische: hij wilde altijd scoren, altijd het verschil maken. Hij heeft daardoor enorm veel belangrijke wedstrijden beslist.”