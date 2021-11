Dit is hoe Louis van Gaal nu richting Qatar wil bouwen aan een flexibel Oranje

Net als Koeman en De Boer verslikt ook Van Gaal zich in blijvend onvermogen van Oranje

Oranje is terug in eigen land. Het goede nieuws: plaatsing voor het WK heeft de ploeg nog in eigen hand, maar het gonst wel van de doemscenario’s en Noorwegen-thuis heeft dinsdagavond plots een totaal andere dynamiek. Bondscoach Louis van Gaal moet in de hoofden van zijn spelers komen. Nog meer dan normaal.

14 november