Dit zijn de opties voor de hervatting van het amateurvoetbal

Vanwege de huidige lockdown, die in december inging en dinsdag door het kabinet in ieder geval tot 9 februari werd verlengd, is het niet mogelijk om de volledige competities uit te spelen. ,,Ondanks de verlenging van de lockdown is het op dit moment nog te vroeg om een definitief besluit te nemen over een van deze scenario's", aldus de voetbalbond. ,,Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario's nog steeds realistisch en haalbaar. Met de eerstvolgende persconferentie hopen we van het kabinet meer duidelijkheid te krijgen over eventuele versoepelingen voor de sport. Op basis hiervan zal uiterlijk in de week van 9 februari een besluit worden genomen over de hervatting van de competities."