Dit zijn de opvallende zaken in de Oranje-selectie van De Boer

Geen werk meer door corona? In deze beroepen kun je nog wél aan de slag

5 november Je baan kwijtraken is erg genoeg, maar ontslagen worden tijdens de coronacrisis maakt het nog een beetje lastiger. Vaak is het werk opgedroogd in heel de sector waarin jij ervaring hebt. Waar kun je als werkzoekende dan nog terecht? Het UWV stelde voor 16 beroepsgroepen een lijst op met mogelijke overstapfuncties - ook in werkvelden waar je misschien niet zo snel aan zou denken.