Diversiteit in voetbal neemt toe, maar bestuurskamers blijven voorlopig achter

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (8,2 miljoen mensen) is in meer of mindere mate geïnteresseerd in voetbal en besteedt gemiddeld elf uur per week aan voetbal gerelateerde activiteiten. Zo'n twee miljoen mensen kijken wekelijks live naar wedstrijden in de eredivisie via ESPN. Hiermee vormt voetbal een substantieel onderdeel van de samenleving. In het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de diversiteit in het Nederlandse voetbal is toegenomen, maar dat dit in de bestuurskamers nog flink achterwege blijft.



Lees hier meer over het onderzoek, dat ingaat op vijf onderwerpen: verbinding, welzijn, educatie, economie en duurzaamheid.