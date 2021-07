Docuserie over FC Utrecht op Videoland te zien

FC Utrecht wordt van binnenuit gevolgd. ,,In dit coronajaar hebben onze supporters veel van onze club moeten missen, simpelweg omdat ze niet aanwezig konden zijn in het stadion”, aldus eigenaar Frans van Seumeren. ,,We zijn op zoek gegaan naar manieren om extra’s te bieden aan de supporters. Daar is deze docuserie een van de voorbeelden van. Plekken waar normaal niemand komt, zijn in deze docuserie wél in beeld gebracht. Een uniek inkijkje dus. Hopelijk geniet iedereen van het kijkje achter de schermen van ons jubileumjaar.”