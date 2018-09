Doelman Padt nog altijd in cel wegens slaan treinpersoneel

Padt zat gisteren zonder geldig vervoersbewijs in de trein. Toen de derde keeper van Oranje daarop werd aangesproken, zou hij hebben uitgehaald naar een beveiliger.



FC Groningen wilde deze ochtend het gesprek aangaan met Sergio Padt. Maar de club zal daarvoor eerst moeten wachten tot de 28-jarige sluitpost weer op vrije voeten is.



Voorzitter Hans Nijland baalt van de situatie, zei hij eerder vandaag tegen RTV Noord. Toch wil hij eerst de versie van Padt van het verhaal horen. ,,Ik lees overal dat ik niet bereikbaar was'', aldus Nijland. ,,Of we nou winnen of verliezen, ik ben altijd bereid de pers te woord te staan. Maar gisteravond lag ik al om negen uur op bed en ik had mijn telefoon op stil.''



Padt, aanvoerder van FC Groningen en al enige tijd de derde doelman van Oranje, speelde zondag met zijn club tegen AZ. De Groningers verloren voor eigen publiek met 1-3.