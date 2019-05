Doelmannen met scoringsdrift: van Pieckenhagen tot Van der Sar

Eredivisie

Van der Sar was op 3 mei 1998, vandaag precies 21 jaar geleden, de achtste eredivisiedoelman die zijn naam op het scoreformulier zette. Dré Saris was in 1958 de eerste namens BVV uit Den Bosch, waarna Jan Nijhuis, Nico van Zoghel, Tonny van Leeuwen, Harry Schellekens, Frans Hoek en Jan van Grinsven nog volgden. Van Zoghel, Schellekens en Van Leeuwen waren zelfs meer dan eens trefzeker. Zij maakten respectievelijk zeven, vijf en twee goals. Van Zoghel mag zich daarmee topscorer namens de doelmannen noemen. Zes maakte hij er vanaf de stip voor Go Ahead Eagles, de andere voor DOS.



Van der Sar was zeker niet de laatste doelman die trefzeker was in de hoogste voetbalafdeling van Nederland. Wim de Ron (Cambuur Leeuwarden, 1999), Martin Pieckenhagen (Heracles Almelo, 2005), Erik Cummins (Go Ahead Eagles, 2014) en Martin Hansen (ADO Den Haag, 2015) volgden de huidige algemeen directeur van Ajax op. Bijzonder aan de ‘keepersgoals’ van deze eeuw is dat er geen van hen scoorde uit een penalty.

Martin Pieckenhagen

Pieckenhagen keepte meer dan tweehonderd wedstrijden in de Bundesliga, onder meer voor Hamburger SV, maar in juli 2005 kwam de Duitse doelman Nederland om voor Heracles Almelo te spelen. En dat hebben ze geweten, óók bij AZ. Het is zaterdag 5 november 2005: AZ speelt thuis in de Alkmaarderhout tegen Heracles Almelo. De thuisploeg leidt met 2-1. De bezoekers uit Almelo krijgen in de allerlaatste minuut nog een hoekschop, Denis Calincov (maker van de 2-1) neemt 'm. Voor het doel is Pieckenhagen in een judogevecht verwikkeld met AZ-spits Shota Arveladze. De Georgiër krijgt echter geen grip op de ijzersterke Duitse doelman, die tot ongeloof van iedereen de 2-2 achter Henk Timmer knikt.



Tekst gaat verder onder de video...

Erik Cummins

Erik Cummins is niet alleen de enige doelman, naast Nico van Zoghel, die namens Go Ahead Eagles een Europese wedstrijd speelde. Hij is ook de enige doelman van Go Ahead Eagles die, naast Van Zoghel, een goal maakte als doelverdediger. Op 17 augustus 2014 verrast hij Excelsior-collega Jordy Deckers met een verre uittrap. De bal stuitert op het kunstgras en dwarrelt zomaar over Deckers heen het doel binnen. Tot een enorme vreugdedans komt het niet bij Cummins. Hij zorgde dan wel voor de aansluitingstreffer (2-1), maar Go Ahead verliest de wedstrijd alsnog met 3-2.



Tekst gaat verder onder de video...

Martin Hansen

Voormalig ADO Den Haag-doelman Martin Hansen is vooralsnog de laatste doelman die de eredivisie trakteerde op een goal namens een doelman. Het is op 11 augustus 2015 de 94ste minuut als Hansen, momenteel doelman bij FC Basel, PSV-verdediger Joshua Brenet een overtreding ziet maken op Danny Bakker: vrije trap. Het staat dan 1-2 in het voordeel van PSV, dat daarmee op weg is naar winst in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Zover komt het niet. Kenji Gorré slingert de bal voor het doel en met een magistrale hakbal zorgt nota bene doelman Hansen voor de ultieme vreugde-explosie in het Cars Jeans Stadion. ADO Den Haag sleept er toch nog een puntje uit.



Tekst gaat verder onder de video...

Drama voor AZ

Scorende doelmannen en AZ... De Alkmaarders kregen zoals gezegd in de eredivisie al de 2-2 van Pieckenhagen om de oren, maar het kan altijd nog een tandje vervelender. AZ was in 2009 kampioen van de eredivisie geworden en dus mochten de Alkmaarders de Champions League in. Als AZ de laatste groepswedstrijd op bezoek bij Standard Luik moet spelen, is overwintering in het miljardenbal al niet meer mogelijk. Arsenal en Olympiakos gaan verder, AZ en Standard strijden in België om een plekje in de Europa League. Door de 0-1 van Jeremain Lens lijkt dat AZ te worden, maar in de 95ste minuut mag de Belgische thuisploeg nog één keer aanleggen voor een vrije trap. Benjamin Nicaise slingert de bal voor en die belandt precies op het hoofd van Sinan Bolat. Inderdaad, de doelman van Standard Luik. Het Europese avontuur is één minuut later meteen voorbij voor AZ.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Sinan Bolat knikt de 1-1 achter AZ-doelman Sergio Romero. © EPA

Champions League

Volledig scherm Hans-Jörg Butt scoort bij Gianluigi Buffon. © REUTERS Bolat is door zijn goal een van de drie doelmannen die trefzeker is geweest in het hoofdtoernooi van de Champions League. Vincent Enyama was op 29 september 2010 de laatste namens Hapoel Tel Aviv tegen Olympique Lyon. Er is echter één doelman die de kroon spant: Hans-Jörg Butt. Hij was drie keer trefzeker en dat deed hij namens drie verschillende clubs: Hamburger SV (2000), Bayer Leverkusen (2002) en Bayern München (2009). Toeval of niet: steeds was dezelfde ploeg de dupe van de scoringsdrift van de Duitse doelman: Juventus. In 2000 was het Van der Sar die de goal moest incasseren, daarna was Gianluigi Buffon nog tweemaal de klos.

Keepende goaltjesdieven

Volledig scherm Rogerio Ceni scoort. © REUTERS Uiteraard is er altijd baas boven baas. Zo is de Braziliaan Rogério Ceni de doelman met de meeste treffers aller tijden (132 goals). Omdat hij al die goals allemaal maakte voor São Paulo vestigde de doelman zich in 2015 zelfs in de top tien van meest scorende spelers in de geschiedenis van de Braziliaanse club. Voor het nationale elftal, waarvoor hij zestien interlands speelde, scoorde de Braziliaanse Ceni nooit.



Scoren voor het nationale elftal deed José Luis Chilavert wél. De doelman uit Paruguay was voor onder meer Vélez Sársfield ook regelmatig trefzeker, maar Chilavert bewaarde zijn goals niet alleen voor bij zijn club. Namens Paruguay scoorde hij acht keer in 74 interlands. Op het WK 2002 (zie foto onderaan) deed hij nog een poging om dat totaal op te krikken.