Doelpuntenkermis bij seizoenstart: mede het gevolg van een onderbelast brein

Door Maarten Wijffels



In Nederland is de eerste divisie tot nu toe een ware doelpuntenkermis. Maandag werd het nog 7-3 bij Jong AZ - De Graafschap. Eerder kwamen ook uitslagen als 1-7 (MVV - Cambuur) en 4-6 (Excelsior - Almere City) voorbij. In België won Club Brugge zondag met 6-0 op bezoek bij Zulte Waregem en in Duitsland walste Bayern München met 8-0 over Schalke 04 heen. In Engeland werd het record voor één speelronde aangescherpt. Liefst 44 goals in alle Premier League-duels, een gemiddelde van 4,44 per wedstrijd. Gaat het in dit tempo door, dan eindigen ze daar straks boven de 1500 goals, ruim boven het huidige seizoensrecord. Het doet denken aan wat Raymond Verheijen in mei van dit jaar voorspelde toen de Bundesliga als eerste grote competitie in Europa weer opstartte in de coronacrisis. Verheijen voorspelde niet alleen een stortvloed aan blessures door ongunstige fysiologische en anatomische aspecten, hij wees ook op de rol van ‘een onderbelast brein’.