Doetinchem vreest toestroom supporters bij promotie De Graafschap: ‘Club is als een religie voor ze’

Als De Graafschap de wedstrijd morgen wint, promoveert de club naar de eredivisie. ,,Je kunt dan niet verwachten dat supporters voor wie zo’n voetbalclub als een religie is, ook echt thuisblijven omdat de burgemeester daartoe oproept”, zegt de woordvoerder. Hij wil evengoed benadrukken dat naar het stadion komen ook woensdag “echt niet mag. Het aantal besmettingen in de Achterhoek is te hoog en de ziekenhuizen liggen vol. Onze boodschap blijft dan ook: kijk de wedstrijd thuis en vier een eventueel feestje ook thuis.”

Vorige week greep de politie niet in toen supporters ondanks de oproep om thuis te blijven toch naar De Vijverberg kwamen. De samenkomst verliep volgens de woordvoerder “ordelijk. De situatie stond onder streng toezicht en is beperkt gebleven tot het parkeerterrein. Na het vertrek van de spelersbus zijn supporters snel naar huis gegaan.”

Het is voor de burgemeester “een spanningsveld”, aldus de woordvoerder. Enerzijds moet voorkomen worden dat er door de samenkomst van supporters mogelijk mensen besmet raken met corona. ,,Anderzijds moeten we de openbare veiligheid waarborgen. Wat denk je dat er gebeurt als je direct handhaaft als supporters naar het stadion toekomen?” Achter de schermen bereidt de gemeente zich samen met de politie, het Openbaar Ministerie en De Graafschap voor op “verschillende scenario’s”. Er worden extra voorzorgsmaatregelen getroffen, maar wat die precies inhouden kan de woordvoerder niet delen.

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem laat weten dat de zorg extra patiënten op dit moment “gewoon niet aankan. Het is nu al te druk, laat staan dat het aantal besmettingen toeneemt doordat mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden”, aldus een woordvoerster. ,,We gunnen de supporters dat De Graafschap wint, maar vragen wel om zich net als iedereen aan de regels te houden.”

De Graafschap mist Verbeek en Van Huizen in promotieduel

De Graafschap-trainer Mike Snoei van De Graafschap kan in het beslissende duel met Helmond Sport om promotie naar de eredivisie niet beschikken over Danny Verbeek. De aanvallende middenvelder is positief getest op corona.

Verbeek zat vrijdag al verplicht in quarantaine toen De Graafschap er in het uitduel met Jong Ajax (1-1) niet in slaagde om promotie veilig te stellen. Hij was toen in contact geweest met iemand die besmet bleek met het coronavirus. Toine van Huizen is geschorst voor het duel met Helmond Sport.

De Graafschap promoveert na kampioen SC Cambuur als tweede club naar de eredivisie als het wint van Helmond Sport. Bij een gelijkspel of nederlaag kunnen Go Ahead Eagles, Almere City en NAC Breda nog als tweede eindigen. De club uit Doetinchem degradeerde in 2019 naar de Keuken Kampioen Divisie.