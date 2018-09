Dolberg maakt maandag rentree bij Jong Ajax

Play-offs WK Oranje Leeuwinnen verkopen Rat Verlegh Stadion binnen uur uit

13:13 De Oranje Leeuwinnen hebben hun play-offduel tegen Denemarken voor een plek op het WK 2019 binnen vijftig minuten uitverkocht. De wedstrijd is vrijdag 5 oktober (20.00 uur) in het Rat Verlegh Stadion in Breda, waar plek is voor 19.000 toeschouwers.