Dolberg tekent nieuw contract bij Ajax

Clasie: Het is duidelijk dat Ajax een stuk beter voetbalt dan wij

21 oktober Feyenoorder Jordy Clasie staarde zich na de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (3-0) niet blind op de ruime zege. ,,We zakten in de tweede helft veel te ver weg. Met een gelukkig doelpunt had PEC Zwolle nog op 2-1 kunnen komen en was het voor ons misschien nog wel moeilijk geworden. Dat mag ons niet gebeuren, daar moeten we nog hard aan werken’', zei de middenvelder, die met een fraai schot in de achttiende minuut de score opende.