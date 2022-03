Donkere wolken boven Justin Bijlow, maar ‘Tyton-variant’ voor Feyenoord niet mogelijk

De voetblessure die Justin Bijlow opliep in de uitwedstrijd tegen Partizan Belgrado kan grote gevolgen hebben. De doelman miste door die kwetsuur de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. De terugwedstrijd in de achtste finale van de Conference League, morgenavond in de Kuip tegen Partizan Belgrado, is al geschrapt. En snel blijkt hoeveel schade er nog meer is. De Klassieker zondag in Johan Cruijff Arena tegen Ajax, de interlands in datzelfde stadion met Oranje tegen Denemarken en Duitsland: ze staan allemaal op de tocht voor de onfortuinlijke keeper van Feyenoord.