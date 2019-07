Donyell Malen: Spits is een mooie positie

De Noord-Hollander is één van de spelers met een nieuw perspectief bij PSV. Spits was hij eerder lang in de jeugdopleiding bij Ajax. ,,Ik vind spits een mooie positie. Bij Jong Oranje ben ik er laatst weer terechtgekomen, toen we daar met een nieuwe cyclus startten na een gemist EK. Bij Jong Oranje loopt Justin Kluivert links voorin, net als vroeger in de Ajax-jeugd. We hebben een goede klik in het veld. Bij PSV heb ik de laatste vijf duels van vorig seizoen spits gestaan. Dat was toen Luuk een positie terugzakte naar het middenveld. Dat ging toen aardig.’’