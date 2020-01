Donyell Malen terug bij PSV: ‘Ga heel hard werken aan mijn herstel’

KNVB-be­ker: dit is de weg naar de finale

19:16 Na de loting voor de achtste finales werd ook meten doorgeloot voor de kwartfinales en de halve finales. Daardoor is nu al bekend dat PSV en AZ elkaar tegen komen in de kwartfinale als beide ploegen de volgende ronde door komen. De kwartfinales worden vervolgens gespeeld op 11, 12 en 13 februari. De halve finales worden gespeeld op 3 en 4 maart en de finale in de Kuip is op zondag 19 april 2020.