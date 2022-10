Door Daley Blind en Dusan Tadic de hand boven het hoofd te houden speelt Alfred Schreuder bij Ajax met vuur

Programma, stand en statistie­ken van de eredivisie: AZ profiteert van misstappen PSV en Ajax

Check hier alle wetenswaardigheden over de achtste speelronde in de eredivisie: de stand, het programma en andere wetenswaardigheden. PSV raakte twee weken na de zege op Feyenoord de koppositie alweer kwijt na een beschamende nederlaag in Leeuwarden tegen Cambuur. Ajax kon evenmin profiteren en verspeelde dure punten tegen Go Ahead, zodat AZ na de zege in Groningen de trotse koploper is.

1 oktober