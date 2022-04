Door de breuk met Ten Hag is de grootste vrees van Ajax uitgekomen, hoe nu verder?

Met de langverwachte aankondiging van Ten Hags overstap naar Manchester United, is het eind van een cyclus ook meteen beklonken. De technische baas Marc Overmars ging al, de eerste basisspelers vonden al een nieuwe club en daar is de grootste vrees, de breuk met de succescoach, bij gekomen.



Omdat technisch hart, staf en basisploeg opnieuw ingekleed dienen te worden, wacht Ajax een heet voorjaar. In alle gevallen is de erfenis loodzwaar, maar in die van de vacant geworden trainerspost waarschijnlijk het lastigst.