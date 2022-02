Dossier Ajax | Ajax hervat competitie gehavend en met teleurgestelde speler

Stadions gaan weer open, behalve in Enschede: ‘FC Twente laat echte fans in de steek’

In Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven kunnen fans dit weekend, met een beetje geluk, weer naar het voetbal. In Enschede niet. Als enige eredivisieclub wilde FC Twente niet loten of kiezen en dus blijven de deuren van het stadion dicht. Het knaagt, bij club en supporters. „Waarom mag ik er niet bij zijn?”

2 februari