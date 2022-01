Dossier PSV | Interesse in Gakpo, Schmidt niet geschorst

Arbiter Makkelie: ‘Ik kan me ook voorstel­len dat mensen zeggen dat de bal uit was’

Scheidsrechter Danny Makkelie liet het tweede doelpunt van Ajax in de topper tegen PSV staan omdat de VAR geen ‘sluitend bewijs’ kon vinden dat de bal in de aanloop naar de 2-1 van Noussair Mazraoui over de lijn zou zijn gegaan. Ogenschijnlijk leek Daley Blind de bal over de zijlijn te spelen, maar de arbiters achter de tv-schermen konden dat niet met zekerheid vaststellen.

23 januari