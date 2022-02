Dossier PSV | Roger Schmidt staat uitgebreid stil bij zomers vertrek

Gertjan Verbeek heeft alles uit carrière gehaald: 'Alleen jammer van Feyenoord, kom je bij een topclub die niet top is’

Gertjan Verbeek, eind november op non-actief gesteld door Almere City, heeft de deur niet helemaal dichtgegooid. Maar zin om andere dingen te doen - en afscheid nemen als trainer - wordt wel steeds groter, zegt de 59-jarige Dalfsenaar. Een gesprek over klauwhamers, reïncarnatie en de gebedjes met Oma Jannie, zijn buurvrouw met wie hij het niet over buitenspel, looplijnen of pressing hoeft te hebben.

29 januari