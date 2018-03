Dost en Oranje: nog altijd geen gelukkig huwelijk

Door Mikos Gouka Bas Dost had in de Arena halverwege de eerste helft in korte tijd driemaal op een rij een bal ingeleverd bij de tegenstander, toen de duizenden Engelsen achter het doel luidkeels een klassieker van The Monkees besloten in te zetten. Het refrein van het beroemde nummer Daydream Believer eindigde deze keer niet met het klassieke Homecoming Queen, maar met een luidkeels Shit Holland Team. Nee, Oranje maakte geen verpletterende indruk op de Engelse aanhang. In aanvallend opzicht was het inderdaad karig. Voor de wedstrijd in de Arena publiceerde statistiekenbureau Opta nog een fraai lijstje. De makers rekenden de Portugese competitie tot een van de sterkste zes voetbalcompetities van Europa en kwamen tot de conclusie dat alleen Lionel Messi (50) sinds de start van 2017 meer goals produceerde dan Bas Dost (48). Ook erkende scherpschutters als Harry Kane (45), Robert Lewandowski (41), Luis Suárez (38) en Cristiano Ronaldo (37) kwamen niet aan het fraaie totaal van de lange aanvaller van Sporting Lissabon. Maar Dost en Oranje was de afgelopen jaren nog geen match made in heaven. Joe Gomez had gisteren overigens wel razendsnel in de gaten dat Dost stond opgesteld. Bij het eerste luchtduel tussen de twee liep de speler van Liverpool een blessure op. Gomez moest worden vervangen en in het vervolg werd Dost ingeklemd door het trio Kyle Walker, John Stones en invaller Harry Maguire.

Wurggreep

De spits kon nauwelijks ontsnappen uit de wurggreep van de verdedigers. Vlak voor rust was er die ene mogelijkheid toen Memphis een hoekschop scherp voorgaf. Dost kopte over het doel van keeper Jordan Pickford.



De vraag is welke conclusies Ronald Koeman wil verbinden aan zijn eerste wedstrijd als bondscoach. Dost is al geruime tijd een fenomeen als hij in stelling wordt gebracht. Slaagt een elftal daar niet of nauwelijks in, en de verwachting is dat Oranje het de komende wedstrijden tegen Europese toplanden aanvallend niet veel beter zal doen, dan is zijn inbreng min of meer verwaarloosbaar.



De spits snakt naar vertrouwen in Oranje. In zijn laatste 600 minuten in het Nederlands elftal scoorde Dost één keer. Ter vergelijking: in zijn laatste 600 minuten in de Portugese competitie maakte hij tien doelpunten... Vraag de aanvaller naar zijn hoogtepunten in Oranje en hij komt feitelijk alleen tot het oefenduel tegen en in Wales, in november 2015. Al was het alleen maar omdat de spits sindsdien nooit meer scoorde voor Oranje. Er was gisteren na rust een kans. Wijnaldum schoot in, Dost probeerde de bal tevergeefs met een hakje tot treffer te promoveren. Een minuut later verdween Dost van het veld en kreeg Ryan Babel een kans.