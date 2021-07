Drama dreigt voor Sean Klaiber: geblesseerde verdediger verlaat trainingskamp Ajax

Klaiber werd een jaar geleden door Ajax overgenomen van FC Utrecht. In zijn eerste seizoen was de verdediger, ook door blessures, vooral veroordeeld tot een reserverol. Ajax belegt deze week een trainingskamp in Oostenrijk. Daar oefent de landskampioen zaterdag tegen de Duitse topclub RB Leipzig. Op 7 augustus strijdt Ajax met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Een week later wacht NEC in de eerste speelronde van de eredivisie.