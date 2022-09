Drama voor Jeff Hardeveld: Emmen-speler moet vrezen voor derde kruisbandblessure

Familie begint crowdfun­ding voor revalida­tie Van Iperen: ‘Donny gaat dit overwinnen’

De familie van Donny van Iperen is een crowdfundingactie begonnen om het revalidatietraject van de profvoetballer te bekostigen. De oud-speler van Telstar en Go Ahead Eagles lag begin vorige maand enige dagen in coma nadat hij op 6 augustus tijdens een wedstrijd van zijn Moldavische club FC Zimbru hard in botsing was gekomen met de doelman van de tegenstander.

9 september