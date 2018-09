Drama voor jonge AZ-spits Boadu: zware enkelblessure

Het grote talent uit de opleiding van AZ was dit seizoen de vaste spits in het elftal van Van den Brom. Boadu maakte in vijf wedstrijden drie doelpunten en leverde tegen Feyenoord de assist bij de openingstreffer van Albert Gudmundsson. Het ging na een half uur mis na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Eric Botteghin, die met een sliding de bal over de zijlijn werkte. De enkel van Boadu kwam daarbij echter vast te zitten onder het been van de glijdende Braziliaanse verdediger. Op tv-beelden is te zien hoe zijn enkel daardoor bijna volledig draait.

Het uitvallen van Boadu, die per brancard werd afgevoerd, had zijn weerslag op AZ. ,,De impact was enorm'', zei Van den Brom. ,,De jongens gaan dag en nacht met elkaar om, ze zijn vrienden van elkaar. Of 'broers', zoals ze het zelf zeggen. Het was duidelijk dat ze tot aan de rust met hem in het hoofd over het veld liepen. Ik weet het: dat kan en mag niet. Maar toch gebeurt het. We hebben dat in de rust wat kunnen herstellen. In de tweede helft hebben we het goed gedaan. We hadden zelfs de winst kunnen pakken. Iedereen weet dat we al bijna 2,5 jaar niet hebben gewonnen van de clubs uit de traditionele top drie, dan is dit een goed punt. Al wordt de wedstrijd voor ons allemaal overschaduwd door die enorme blessure van Myron.''