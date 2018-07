Drama voor Van Ginkel: acht maanden 'out' na knie-operatie

Feyenoord rondt komst Sinisterra (19) af

9 juli Feyenoord heeft de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra gecontracteerd. De 19-jarige speler, die zo'n twee miljoen euro kost, komt van CD Once Caldas. Hij is vandaag medisch gekeurd in Rotterdam en zal voor drie jaar tekenen met een optie voor nog twee seizoenen.