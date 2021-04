Dramatische generale Vitesse richting bekerfinale, strohalm ADO

In een saai duel heeft Vitesse, negen dagen voor de bekerfinale tegen Ajax, averij opgelopen tegen hekkensluiter ADO Den Haag. Die ploeg beet weliswaar van zich af, maar toonde andermaal aan dat het terecht laatste staat in de eredivisie. Het had als gevolg dat het in veel opzichten een vervelende avond werd in Arnhem.

In de slotfase van de competitie bleek dat het verschil tussen de top en de absolute kelder van de eredivisie niet zo groot hoeft te zijn. Tenminste niet als het bij de topploeg aan motivatie ontbreekt om het verschil in kwaliteit duidelijk te maken. In Arnhem leverde het een saai, doelpuntloos gelijkspel op.

Waarom ADO Den Haag dit seizoen waarschijnlijk uit de eredivisie degradeert, was in Arnhem opnieuw duidelijk zichtbaar. De ploeg van Ruud Brood heeft simpelweg te weinig kwaliteit. Het uitte zich tegen Vitesse vooral op de momenten waarop de Haagse ploeg even wat meer ruimte kreeg van de huidige nummer 4 van de ranglijst.

De toch al traag spelende Arnhemmers werden nooit wakker geschud. ADO kon de bal maar zelden langer dan een paar seconden in de ploeg houden. Schrijnend waren ook maar liefst drie inworpen in korte tijd die bij respectievelijk Marko Vejinovic, Pascu en Kees de Boer dusdanig van de voet sprongen dat er direct een ingooi aan Vitesse werd gegeven.



Maar dat de hekkensluiter van de eredivisie zelf nog weigert te accepteren dat het ten dode opgeschreven is, dat was voor het eerst sinds lange tijd zichtbaar. ADO kreeg de laatste weken vaak het verwijt dat het de ploeg aan bezieling en gif ontbrak. Maar in Arnhem beten de Haagse spelers opzichtig van zich af. Met als gevolg dat het een onverwacht vervelende avond werd voor Vitesse.

De Arnhemmers hadden misschien rekening gehouden met een eenvoudige wedstrijd. Zo won Vitesse eerder dit seizoen in Den Haag met 0-2, ondanks dat Oussama Tannane nog voor de rust een rode kaart kreeg. Of trainer Thomas Letsch was er simpelweg niet in geslaagd om zijn elftal, negen dagen voor de bekerfinale tegen Ajax, voldoende op te laden voor het duel met de Haagse laagvlieger. Aan Vitesse was in ieder geval nauwelijks te zien dat het óók nog alles op alles wilde zetten om tweede te worden in de competitie.

Daardoor werd het niet alleen een vervelende avond voor Vitesse, maar ook voor de mensen die de moeite hebben genomen om naar de wedstrijd te kijken. Want echt uitgespeelde kansen kregen zij niet te zien. In wat nog op iets van een slotoffensief van de thuisploeg leek, kwamen de Arnhemmers nooit dicht bij de openingstreffer. In de kansen die ADO in de counter kreeg, ontbrak het de Haagse ploeg voortdurend aan rust en overzicht.

Zo ontbrak het Vitesse aan motivatie en daadkracht om het zwakke ADO van zich af te schudden. En bleek de hekkensluiter van de competitie andermaal kwalitatief niet sterk genoeg om dat écht af te straffen.

