Dramatische start bezorgt Excelsior bij FC Twente opnieuw ruime nederlaag

Op een door transfergekte gedomineerde dag slikte Excelsior een zure nederlaag tegen FC Twente. Een dramatische start leidde tijdens het inhaalduel in Enschede de tweede ruime nederlaag in vier dagen tijd in: 4-0.

Doelman Stijn van Gassel schreeuwde het uit, vol ongeloof en woede. Terwijl tientallen supporters nog met bekers bier in de handen op zoek waren naar hun plekje, stond de openingsgoal al op het scorebord. Slechts vijftien seconden had Denilho Cleonise nodig om de lekke defensie van Excelsior te pijnigen, nadat aanvoerder Redouan El Yaakoubi de bal knullig verspeelde. Het leidde op bezoek in Enschede de tweede ruime nederlaag in vier dagen in, na de 1-6 nederlaag van afgelopen zondag tegen PSV.

De perfecte start met zeges op Cambuur en Vitesse bleek de tekortkomingen van Excelsior te verhullen. Ook in die duels werd het doel van de Rotterdammers volop onder vuur genomen, maar uitmuntend keeperswerk van Van Gassel en een flinke dosis geluk bezorgde Excelsior een vlekkeloze rentree in de eredivisie. Toegegeven: de verschillen met PSV en FC Twente zijn in kwalitatief én financieel opzicht gigantisch.

Desondanks stelde Excelsior, dat smaakmaker Marouan Azarkan miste vanwege knieklachten, in Enschede vooral zichzelf voor een vrijwel onmogelijke taak. Hoewel Excelsior zich na een dramatische start nog aardig herpakte en defensief een stuk beter stond, kreeg het al vroeg de genadeklap.

Al na acht minuten gooide Twente het duel namelijk in het slot. De VAR controleerde de treffer van Cristos Tzolis nog wel, maar constateerde geen buitenspel. De thuisploeg leek daarmee de aanzet te geven voor een monsterscore. Excelsior leek de schade te beperken, maar stapte na twee goals van Vaclav Cerny alsnog gedesillusioneerd van het veld. Alleen Couhaib Driouech bracht het geloof met zijn 2-1 voor rust nog even terug, maar door zijn goal ging vanwege twijfelachtig buitenspel wél een streep.

De Rotterdammers, die zich op de slotdag nog versterkten met linksbuiten Lazaros Lamprou (PAOK), keeper Norbert Alblas (TOP Oss) en centrale verdediger Maxime Awoudja (VfB Stuttgart), zullen snel de rug moeten rechten. Vooral in defensief opzicht is beterschap razendsnel noodzakelijk: zondag wacht in Waalwijk een ontmoeting met directe degradatieconcurrent RKC.

FC Twente herpakte zich juist uitstekend na de enorme domper van afgelopen weekend. Op bezoek bij FC Volendam slikten de Enschedeërs een 1-0 nederlaag. Voor FC Twente, dat tegen Fiorentina ook al naast een ticket voor de Conference League greep, bleek Excelsior het juiste medicijn. De ploeg van Ron Jans klom naar de vijfde plaats in de competitie.

