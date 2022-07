Drie aanwinsten maken direct debuut voor Feyenoord in lege Kuip

Timber is niet de enige aanwinst die direct zijn eerste minuten gaat maken in de oefenwedstrijd, die op last van de gemeente achter gesloten deuren wordt afgewerkt. Ook Jacob Rasmussen, die van Fiorentina wordt gehuurd, staat in de basis. De Deense centrumverdediger wordt geposteerd op de linksbackpositie, waar Feyenoord nog naarstig op zoek is naar een opvolger van de vertrokken Tyrell Malacia.