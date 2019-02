Drie duels schorsing voor Bazoer, twee voor Emanuelson

Bazoer kwam tot op heden 126 minuten in actie voor FC Utrecht, dat hem voor de rest van dit seizoen huurt van VfL Wolfsburg. Tegen Willem II (0-1) verlies) deed Bazoer de eerste helft mee, tegen PEC Zwolle werd Bazoer kort na de 2-3 vervangen door Gyrano Kerk. Dankzij twee goals van Mike van Duinen won PEC Zwolle in de slotfase nog met 4-3. Bazoer mist de komende weken de wedstrijden tegen PSV (thuis), De Graafschap (uit) en Excelsior (thuis).

Urby Emanuelson zal de komende twee wedstrijden geschorst moeten toekijken bij FC Utrecht. De linksbenige middenvelder kreeg gisteren in de 71ste minuut een rode kaart in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar FC Utrecht na een 1-3 voorsprong met 4-3 verloor. Uit een eerdere schorsing had Emanuelson nog een duel voorwaardelijk open staan.