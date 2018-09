Drommel verkiest competitieduel FC Twente boven belangrijke interland Jong Oranje

Yanick van Osch van Jong PSV is opgeroepen als vervanger.



Vrijwel geen enkele geselecteerde speler heeft in de interlandperiode verplichtingen bij de club, aangezien de meeste competities stil liggen. In de eerste divisie wordt echter een normaal programma afgewerkt. En Drommel speelt met zijn club in die klasse.



Van de Looi was teleurgesteld: ,,We hebben hem natuurlijk niet voor niets geselecteerd en hadden hem er graag bij gehad. Wel is het zo dat we spelers nodig hebben die hier voor de volle 100 procent willen zijn. Joël gaf aan zich op dit moment liever te richten op zijn club en dat hebben we te respecteren.''



Jong Oranje speelt deze week de belangrijke interland tegen Jong Engeland. Bij winst maakt de ploeg nog kans op plaatsing voor het EK. Jong Oranje staat in de kwalificatiegroep op de tweede plaats met elf punten uit zes duels. Engeland leidt met zestien punten, Schotland heeft er acht. De talenten van Van de Looi nemen het donderdag op Carrow Road in Norwich op tegen de Engelsen, vijf dagen later ontvangen ze Schotland op De Vijverberg in Doetinchem. De negen groepswinnaars plaatsen zich voor het EK, de vier beste nummers twee strijden in de play-offs om twee tickets naar Italië.