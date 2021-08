Droom bijna in vervulling: Harroui dicht bij overstap van Sparta naar Serie A

Nu het geld voor Harroui binnenkomt en ook Laros Duarte dicht bij een akkoord is met FC Groningen, kan Sparta zaken doen op de transfermarkt. Onder anderen Richard van der Venne (RKC) en Thom Haye (NAC) staan in Spangen op de radar. De vraag is echter of hun clubs hun smaakmakers in deze fase van het seizoen nog laten vertrekken. In totaal wil Sparta zich met nog tenminste drie spelers versterken. Sparta verzekerde zich al wel van de komst van Aaron Meijers. De verdediger komt transfervrij over van ADO Den Haag.