Droom één van Jurriën Timber komt goed, nu die andere twee nog

Donderdagavond 18.45 uur FC Utrecht wil zonder Ramselaar titelfeest­je Ajax uitstellen

16:24 FC Utrecht hoopt morgen haar inbreng te leveren in het uitstellen van een eventueel titelfeestje van Ajax deze week, met een resultaat in het inhaalduel in Amsterdam (18.45 uur). Zonder Bart Ramselaar, die weliswaar hersteld is van een lichte hersenschudding maar die vanmorgen in de warming-up afhaakte.