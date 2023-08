Droomdebuut Ruben van Bommel: aanvaller vertolkt belangrijke rol bij klinkende zege AZ

met video WK-droom Oranje Leeuwinnen aan diggelen na heerlijk gevecht tegen Spanje: ‘Dit is heel zuur’

Wat als Lineth Beerensteyn die twee enorme kansen had gemaakt in de verlenging van de kwartfinale van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland? ‘Wat als’ telt echter niet in topsport: het WK is voorbij voor de Oranje Leeuwinnen, die na verlenging en een duel vol emoties met 2-1 onderuit gingen tegen Spanje.