Droomstart voor promovendus Sparta na klinkende zege op VVV

Je zou het jeugdige overmoed kunnen noemen, de uitstraling dat alles toch altijd wel goedkomt. Of misschien is het wel gewoon de bravoure die je als talent nodig hebt om te slagen in het profvoetbal. Feit is dat Dervisoglu in zichzelf gelooft. Turkse trots, noemt hij dat zelf. Afgelopen seizoen, toen geen mens nog in de promotie van Sparta geloofde, voorspelde de aanvaller doodleuk dat hij zijn ploeg in de tweede finalewedstrijd van de play-offs tegen De Graafschap wel even naar de eredivisie zou schieten. En zo geschiedde.