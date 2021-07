Droomtransfer helemaal rond: Malen tekent voor vijf jaar bij Borussia Dortmund

De 22-jarige aanvaller debuteerde in het seizoen 2017/18 bij PSV, waarna hij een jaar later zich manifesteerde tot vaste basisspeler. In het seizoen 2018/19 scoorde hij tien keer in de eredivisie. Een jaar later raakte hij zwaar geblesseerd waardoor Malen bleef steken op elf goals in veertien wedstrijden. In het afgelopen seizoen verzekerde hij zich met negentien goals van een plek bij de Oranje-selectie op het EK.