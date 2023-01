Dubbel pech voor Luuk de Jong: PSV-aanvoerder mist penalty en valt uit met hoofdblessure

Exclusief interview Daley Blind spreekt zich uit over situatie bij Ajax: ‘Plots was ik niet eens meer welkom bij de club’

Als Daley Blind over Bayern München praat, twinkelen zijn ogen. Praat hij over Ajax, dan zit er nog veel pijn en verdriet. Op weg naar zijn debuut vrijdag in de Bundesliga vertelt hij zijn verhaal. ,,Ik had met Marc Overmars al mondelinge afspraken over de tijd na mijn spelerscarrière bij Ajax. Maar plots ben je niet eens meer welkom bij de club.’’

