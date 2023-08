Duel tussen Telstar en SC Cambuur tweemaal stilgelegd, ADO Den Haag krijgt pak slaag

KKD speelronde 2De wedstrijd tussen Telstar en SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond tweemaal stilgelegd nadat er bekers met bier op het veld werden gegooid. Het duel eindigde uiteindelijk in een 2-3 zege voor de Leeuwarders.

Scheidsrechter Stan Teuben (27) uit het Brabantse Aarle-Rixtel, die in de eerste helft liefst acht gele kaarten trok, legde het duel halverwege de eerste helft stil. Na zo’n tien minuten hervatte hij de wedstrijd weer.



Voor de hervatting gaf hij doelpuntenmaker Milan Smit een gele kaart omdat hij na het maken van de treffer te enthousiast zou hebben gejuicht. Hij zou daarmee de fans hebben opgejut. Smit scoorde in de negentiende minuut vanaf elf meter voor SC Cambuur en deed dat een kwartier later opnieuw.

Ook Telstar-coach Mike Snoei ging op de bon, nadat hij te hevig protesteerde omdat hij het niet eens was met de gegeven strafschop aan Cambuur. Voor de wedstrijd gaf Snoei voor de camera van ESPN nog aan dat hij ging proberen zich dit seizoen in te houden met zijn commentaar op de arbitrage, iets waar hij de afgelopen jaren niet altijd in uitblonk. De tweede strafschop van Telstar was ook discutabel, omdat de tackle van verdediger Jorginho Soares vol op de bal was.

Volledig scherm Sjors Ultee en Mike Snoei. © Pro Shots / Sonny Lensen

In de 72ste minuut werd de wedstrijd voor de tweede keer stilgelegd. Nadat Michael Breij de 1-3 had gemaakt gaven de spelers in al hun vreugde al aan dat de supporters geen bekers richting het veld moesten gooien, maar toch konden een paar supporters in het uitvak zich niet inhouden.

Volgens de regels van de KNVB zat er voor Teuben daarna niets anders op dan de spelers opnieuw naar binnen te halen. Omdat de bekergooier in de eerste helft snel was geïdentificeerd, hoefde er bij de tweede keer dat er bekers op het veld kwamen niet definitief gestaakt te worden. Uiteindelijk werd het 2-3 via Zakaria Eddahchouri.

FC Emmen weer gelijk, ADO verliest van Roda

FC Emmen heeft ook in de tweede wedstrijd van het seizoen met 2-2 gelijkgespeeld. Vorige week deed de ploeg van de nieuwe trainer Fred Grim dat in Leeuwarden op bezoek bij Cambuur. Vanavond deed de degradant dat in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo, waar Soulaïman Allouch voor de 1-1 en 1-2 zorgde. FC Emmen was via Patrick Brouwer op voorsprong gekomen, waarna de Poolse spits Piotr Parzysek (overgekomen van CD Leganés) twintig minuten voor tijd voor de 2-2 eindstand zorgde aan De Oude Meerdijk.

ADO Den Haag verloor voor eigen publiek met 0-3 van Roda JC. De Venezolaanse middenvelder Enrique Peña Zauner had na een halfuur al twee keer gescoord, waarna Walid Ould-Chikh na 35 minuten al voor de 0-3 eindstand zorgde in het Bingoal Stadion. Roda JC was het nieuwe seizoen vorige week al goed begonnen met een 4-1 zege op Helmond Sport. De club uit Kerkrade, waar Bas Sibum de nieuwe trainer is, gaat alleen aan kop met zes punten na twee duels.

Overige uitslagen speelronde 2 in Keuken Kampioen Divisie

NAC Breda - Jong AZ 2-1

Willem II - FC Dordrecht 2-0

Helmond Sport - FC Den Bosch 1-0

TOP Oss - Jong PSV 4-1

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cijfers van de Keuken Kampioen Divisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Keuken Kampioen Divisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!