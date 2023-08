Duel tussen Telstar en SC Cambuur tweemaal stilgelegd na bekers op het veld

De wedstrijd tussen Telstar en SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond tweemaal stilgelegd nadat er bekers met bier op het veld werden gegooid.

Scheidsrechter Stan Teuben (27) uit het Brabantse Aarle-Rixtel, die in de eerste helft liefst acht gele kaarten trok, legde het duel halverwege de eerste helft stil. Na zo’n tien minuten hervatte hij de wedstrijd weer.



Voor de hervatting gaf hij doelpuntenmaker Milan Smit een gele kaart omdat hij na het maken van de treffer te enthousiast zou hebben gejuicht. Hij zou daarmee de fans hebben opgejut. Smit scoorde in de negentiende minuut vanaf elf meter voor SC Cambuur en deed dat een kwartier later opnieuw.

Ook Telstar-coach Mike Snoei ging op de bon, nadat hij te hevig protesteerde omdat hij het niet eens was met de gegeven strafschop aan Cambuur. Voor de wedstrijd gaf Snoei voor de camera van ESPN nog aan dat hij ging proberen zich dit seizoen in te houden met zijn commentaar op de arbitrage, iets waar hij de afgelopen jaren niet altijd in uitblonk. De tweede strafschop van Telstar was ook discutabel, omdat de tackle van verdediger Jorginho Soares vol op de bal was.

In de 72ste minuut werd de wedstrijd voor de tweede keer stilgelegd. Nadat Michael Breij de 1-3 had gemaakt gaven de spelers in al hun vreugde al aan dat de supporters geen bekers richting het veld moesten gooien, maar toch konden een paar supporters in het uitvak zich niet inhouden. Volgens de regels van de KNVB zat er voor Teuben daarna niets anders op dan de spelers opnieuw naar binnen te halen. Omdat de bekergooier in de eerste helft snel was geïdentificeerd, hoefde er bij de tweede keer dat er bekers op het veld kwamen niet definitief gestaakt te worden.

