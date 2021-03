Duitse bondscoach moet ‘vrezen’ voor Van de Looi bij salonremise: ‘Dan vermoord ik je’

,,Erwin zei na de wedstrijd: Als jullie met 2-2 of meer gelijkspelen, dan kom ik naar Duitsland en vermoord ik je! Ik heb hem even aangekeken. Hij is een stukje groter dan ik. Toen heb ik gezegd: ‘Erwin, ik zou het geweldig vinden als je naar Duitsland komt, maar dan liever op uitnodiging om een kop koffie te drinken en niet om mij iets aan te doen’”, grapte Kuntz.



De bondscoach van de koploper kan met een doelpuntrijk gelijkspel tegen de als tweede gerangschikte Roemenen het lot van Jong Oranje en collega Van de Looi, die hij persoonlijk kent, vellen. ,,De mensen mogen best weten dat er veel sympathie is tussen Erwin en mij. Maar op dit moment concentreren we ons volledig op onze eigen wedstrijd van morgenavond. Ons eerste doel is om van Roemenië te winnen. En als we dat doen, zal Erwin ook een tevreden man zijn. Ons doel is het bereiken van de kwartfinale.”