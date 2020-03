Duitser Johannes Spors nieuwe technisch directeur van Vitesse

Johannes Spors is de nieuwe technisch directeur van Vitesse. De Duitser begint in april officieel met zijn werkzaamheden voor de Arnhemse club. De man uit Heidelberg stapt vanuit het scoutingsvak over naar het pluche van de directeurspost. Hij heeft bij de eredivisionist een contract tot juli 2023.

Dat Vitesse een Duitse ‘td’ in huis haalde, werd afgelopen weekeinde al bekend. Spors (37) moet het beleid van de eredivisionist vorm geven. Hij heeft als scout gewerkt voor TSG Hoffenheim, RB Leipzig en HSV.

Lees ook PREMIUM Vitesse bereikt akkoord met Duitse technisch directeur, presentatie uitgesteld vanwege corona Lees meer

Met Hoffenheim, waar hij begon als video-analist en later doorschoof als scout, maakte hij de opmars naar de Bundesliga mee. Bij Leipzig was hij hoofdscout. De club uit Oost-Duitsland promoveerde naar de Bundesliga en reikte tot de Champions League.

In Hamburg was Spors als zogeheten Kader-Planer verantwoordelijk voor transfers, de afdeling scouting en de groep analisten. Hij vertrok in september 2019 na een conflict met de clubleiding.

Eerste keer technisch directeur

Spors begint zijn eerste baan als technisch directeur. De Duitser is door Vitesse gehaald op voorspraak van clubeigenaar Valeri Oyf. De Rus wil een bondgenoot op de vitale positie in de organisatie.

Spors staat voor de taak om Vitesse om te bouwen. De coronacrisis is daarbij een complicerende factor. De Arnhemse club ziet de inkomsten momenteel hard teruglopen, zoals elke club in het profvoetbal.

Bij Vitesse lopen tal van contracten af. Dat betreft de keepers Remko Pasveer en Kostas Lamprou en de veldspelers Tim Matavz, Bryan Linssen, Julian Lelieveld, Ozgür Aktas en Patrick Vroegh. Ook de verbintenissen met de huurlingen Joshua Brenet (Hoffenheim), Nouha Dicko (Hull City), Jay-Roy Grot (Leeds United) en Armando Obispo (PSV) komen op 1 juli ten einde. Tenslotte staat een streep onder de verbintenis met Khalid Karami.

Vitesse is met Pasveer in gesprek voor een nieuw contract. De Arnhemse club probeert ook topscorer Linssen te behouden. Lelieveld en Vroegh hebben aanbiedingen in overweging.

Vitesse haalt Spors als opvolger van Mohammed Allach. De Veldhovenaar stapte begin januari op na een conflict met de Russische eigenaar Oyf over de zeggenschap op technisch vlak bij de club. Struikelblok was de aanstelling van een nieuwe trainer.