Duitsland als spiegel voor keuzes van de KNVB

'Reanimatie van Nouri was dramatisch'

7:59 De reanimatie van Abdelhak Nouri was op alle fronten dramatisch. De Ajax-voetballer had nooit in een stabiele zijligging gelegd mogen worden. De hulpverleners verloren kostbare tijd doordat ze bezig waren met zijn tong en wellicht een hartstilstand over het hoofd zagen. Dat zeggen twee ervaren artsen.