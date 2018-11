Duitsland roemt en vreest ‘Europees zwaargewicht’ Oranje

De Kuip heeft zijn reputatie weer waargemaakt als Waterloo voor Die Mannschaft, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Achttien jaar geleden werd Duitsland in het stadion roemloos uitgeschakeld in de groepsfase van het EK 2000 door een B-team van het al geplaatste Portugal. ,,Als je zag hoe Nederland en Frankrijk zich presenteerden, dan is ‘onze’ degradatie niet verrassend. Deze teams lieten zien tot de Europese zwaargewichten te behoren, en daarbij is voor Duitsland momenteel geen plaats. Het gat is niet groot, maar het zal tijd kosten om het te dichten.” Het Nederlands voetbal beleeft volgens de krant een heuse ‘Renaissance'.



Ook Der Spiegel noemt het Duitse team nu ‘tweederangs'. ,,Deze degradatie levert een flinke reputatieschade op en betekent dat Die Mannschaft een aantal duels tegen de echte toplanden misloopt.”



De afdaling naar de B-landen is meer dan terecht, stelt Kicker. ,,Met maar één punt en één doelpunt in drie duels kun je niet anders concluderen. Van alle 55 landen in de Nations League heeft alleen San Marino minder vaak gescoord.” Er staat volgens de sportkrant maandag nog wel iets op het spel. Behalve om eerherstel, gaat het in de Arena AufSchalke ook om een betere uitgangspositie in de EK-kwalificatie die volgend jaar begint. Alleen de beste tien landen (waaronder Oranje) in de Europese zone gaan als groepshoofd de koker in. Duitsland staat momenteel elfde en vreest op 2 december één van de toplanden te loten.