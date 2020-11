Dumfries alsnog bij Nederlands elftal, zieke Ihattaren valt af

Poll Spar­ta-trai­ner Fraser over vacature FC Utrecht: ‘Interesse streelt je al­tijd’

6 november Nee, contact met FC Utrecht is er nog niet geweest. Sterker: Henk Fraser zegt niet eens te weten of hij überhaupt kandidaat is om John van den Brom op te volgen in De Galgenwaard. Maar dat hij graag een volgende stap wil maken; daarover lijdt geen twijfel. ,,Als topsporter móet je ambitieus zijn.”