Dumfries en De Roon kunnen echt wel wat

Dat Estland weet het wel vanavond in Tallinn. Dertig meter voor de eigen keeper en kijken wat Oranje doet. Dat waren ze vast al van plan maar tegen een ploeg die met 2-4 in Hamburg van Duitsland heeft gewonnen, is het helemaal duidelijk. Ik kijk niet uit naar dergelijke wedstrijden. In deze kwalificatiereeks hebben we het echte voetbal wel gehad met de twee wedstrijden tegen Duitsland. Tegen die kleintjes is het zelden genieten.