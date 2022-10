Dusan Tadic over de afgang van Ajax tegen Napoli, commotie in Volendam en frustreren: ‘Het boeit me niet’

NEC juicht diep in blessure­tijd voor achtste gelijkspel van het seizoen na boeiend duel met Go Ahead

Het is NEC weer niet gelukt om een thuiswedstrijd te winnen in de eredivisie. In de Goffert eindigde het duel met Go Ahead Eagles in 3-3. Dat betekent het achtste (!) gelijkspel van NEC dit seizoen.

23 oktober